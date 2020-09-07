Умер актёр Сергей Колтаков

Умер российский актёр Сергей Колтаков. Ему было 64 года.
Об уходе Колтакова из жизни сообщил российский комик и продюсер Семён Слепаков в Instagram. Причины смерти не уточняются.
Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать, — написал Слепаков.
На счету актёра более 40 киноработ, среди которых участие в картинах «Зеркало для героя» Владимира Хотиненко и «Валентина» Глеба Панфилова.
Как писал NEWS.ru, российский актёр Юрий Борисов стал гостем шоу «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя. Артист известен по ролям в фильмах «Т-34» и «Бык» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен