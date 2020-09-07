Умер актёр Сергей Колтаков

https://static.news.ru/photo/9b4314fe-f112-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg «Зеркало для героя»

Умер российский актёр Сергей Колтаков. Ему было 64 года.

Об уходе Колтакова из жизни сообщил российский комик и продюсер Семён Слепаков в Instagram. Причины смерти не уточняются.

Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать, — написал Слепаков.

На счету актёра более 40 киноработ, среди которых участие в картинах «Зеркало для героя» Владимира Хотиненко и «Валентина» Глеба Панфилова.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Юрий Борисов стал гостем шоу «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя. Артист известен по ролям в фильмах «Т-34» и «Бык» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».