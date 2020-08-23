Умер актёр из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров

https://static.news.ru/photo/466adbc6-e5ee-11ea-8f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киностудия «Ленфильм» 1966

Умер российский актёр Борис Христофоров. Ему было 89 лет.

О причинах смерти Христофорова не сообщается, передаёт Пятый канал. О дате и месте прощания с артистом пока что тоже ничего неизвестно.

Актёр родился 1 июня 1931 года. Фильм «Три Толстяка» Алексея Баталова и Иосифа Шапиро стал единственной ролью Христофорова. Артист, родившийся во Владикавказе, вёл закрытый образ жизни.

Как писал NEWS.ru, российский музыкант Николай Комягин, известный как фронтмен группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского. Проект получил название «Карамора».