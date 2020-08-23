Умер актёр из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров

Умер российский актёр Борис Христофоров. Ему было 89 лет.
О причинах смерти Христофорова не сообщается,
Актёр родился 1 июня 1931 года. Фильм «Три Толстяка» Алексея Баталова и Иосифа Шапиро стал единственной ролью Христофорова. Артист, родившийся во Владикавказе, вёл закрытый образ жизни.
Как писал NEWS.ru, российский музыкант Николай Комягин, известный как фронтмен группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского. Проект получил название «Карамора».
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