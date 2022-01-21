Умер актёр Арнис Лицитис

В Латвии скончался известный советский и латвийский актёр Арнис Лицитис. Ему было 76 лет. Печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook близкий друг спортивный фотограф Зигизмундус Залманис.

Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино, — написал Залманис.

О причинах смерти не сообщается.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге в актёрской семье. Окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, был принят в труппу Рижского академического театра драмы. С 1996 года выступал на сцене Рижского русского драматического театра.

В кино начал сниматься в 1965 году. дебютом стал фильм режиссёра Ады Манасаровой «Двадцать лет спустя», Наиболее активно снимался в 1980-х годах. Характерная внешность актёра была востребована в остросюжетных фильмах, а также в лентах о Великой Отечественной войне.

Фильмография Лицитиса насчитывет более сотни картин. Наиболее известные — «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Малиновое вино», «Страшное лето» и другие.

Арнис Лицитис был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.