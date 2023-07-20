Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов

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Умер советский и израильский актер Владимир Портнов, известный по роли ювелира в фильме «Узник замка Иф», сообщает «Российская газета». Артист скончался 14 июля в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется.

Портнов начал карьеру в 1960-х годах. В 1991-м Портнов уехал в Израиль, где играл в театре «Гешер» и ставил спектакли в национальном театре «Габима» и театре Злотникова «Ноев ковчег». В 2000-х он вернулся в Россию, продолжив работу актера и режиссера-постановщика.

Портнов запомнился зрителям по ролям ювелира в картине «Узник замка Иф» (1988), Роберта Оппенгеймера в «Морали Леонардо» (1987), Стефана Вонифатьева в «Расколе» (2011) и эпизодической роль в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».

19 июля стало известно о смерти актера театра и кино Виктора Мелихова, известного по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Бандитский Петербург». Незадолго до кончины 61-летний артист жаловался своему другу на усталость. Дочь рассказывала, что у отца были проблемы с сердцем, о которых он не рассказывал знакомым.

Ранее актер Валерий Громовиков умер на 78-м году жизни. Артист известен широкому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.