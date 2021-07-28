Уиллу Смиту «сотрут» память в новом боевике Netflix

Стриминговый сервис Netflix купил права на боевик под названием Fast & Loose с Уиллом Смитом в главной роли. Проект разработала компания STXfilms и режиссёр Дэвид Литч («Джон Уик», «Дэдпул 2»), передаёт портал Deadline. Герою артиста, по сюжету, «сотрут память».

Картина расскажет о мужчине, проснувшемся в мексиканском городе Тихуана. Герой понимает, что ничего не помнит, но ему как-то удаётся собрать воедино своё прошлое и выяснить, что он вёл двойную жизнь: как один из лидеров преступного мира, и как агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под прикрытием.

Сценарий блокбастера написали Джон и Эрих Хоберы, работавшие до этого над серией боевиков «РЭД» с Брюсом Уиллисом и Хелен Миррен в главных ролях. Остальные детали съёмочная группа пока не раскрывает, в том числе полный актёрский состав и дату премьеры.

По информации журналистов, у Смита и Литча очень плотный график. Актёр занят в ремейке комедии 1987-го «Самолётом, поездом и автомобилем», «ужастике» «Освобождение», а также спортивной драме «Король Ричард». Литч не так давно закончил производство боевика «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом. Среди ближайших проектов режиссёра: драма The fall guy с Райаном Гослингом и триллер Netflix «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд и Вуди Харрельсоном в главных ролях.

Ранее онлайн-кинотеатр Netfix начал снимать первый российский сериал для стримингового сервиса. Проект называется «Анна К», говорится в публикации официального Instagram-аккаунта Netflix Russia. В основе шоу роман Льва Толстого «Анна Каренина», только действие произведения перенесут из второй половины XIX века в современную Россию. Одну из главных ролей сыграет Фёдор Бондарчук.