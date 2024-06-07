Учитель раскрыл подробности о фильме про молодость Бабы Яги Учитель заявил, что фильм про молодость Бабы Яги находится на стадии разработки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фильм «Молодая Яга» пока находится на стадии разработки, но картина уже обрела вариант сценария, сообщил режиссер и сценарист Алексей Учитель, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ-2024. Он отметил, что сейчас возглавляемая им киностудия «Рок» ищет спонсоров, поскольку ожидается, что проект окажется дорогостоящим.

Есть у нас уже вариант сценария. Дорогой проект, поэтому собираем партнеров. Это не та сказка, о которой все знают. Героиня — да, но молодой Ягу трудно себе представить, [как и то] что [с ней] происходило. Поэтому вот этот мир, мне кажется, будет очень интересен семейной аудитории, даже молодежной, поскольку героине будет 17 лет, — рассказал он.

Учитель выступает продюсером фильма. О том, что киностудия «Рок» планирует снять такую картину, он объявил в октябре 2023 года. Планируется, что режиссером выступит его сын Илья Учитель.

Учитель также признался, что его дочь актриса Анна Пересильд, воплотившая один из самых запоминающихся женских образов в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», во время работы на съемочной площадке прожила очень сложный для себя период. Он отметил, что ей выпало сыграть много сложных сцен в этой картине.