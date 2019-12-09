https://static.news.ru/photo/99c1efc2-1a8c-11ea-86a4-fa163e074e61_660.jpg Джон Траволта Фото: Speed Media/Icon Sportswire/Global Look Press

Американский актёр Джон Траволта обнаружил историческую неточность в фильме «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино.

Траволта указал на эпизод, в котором персонаж Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, возвращается домой из Италии, сообщает The Wrap.

Леонардо едет домой из Италии или где он там был, и рассказчик за кадром говорит, что он взял 747. Ну, у 747 был свой испытательный полёт в феврале 1969 года, но он поступил в эксплуатацию в январе 1970 года. У них девять месяцев отпуска! Он был бы на Boeing 707! — заявил артист.

Несмотря на этот момент, Траволта остался восхищён тем, как Тарантино воссоздал Лос-Анджелес 1969 года. По его словам, отличительная черта фильмов режиссёра в том, что он «как бы исправляет историю».

Как писал NEWS.ru, «Однажды в... Голливуде» стал одним из лидеров премии «Выбор критиков». По номинациям картину опережает только «Ирландец» Мартина Скорсезе.