Том Круз помещён на карантин в Венеции из-за вспышки коронавируса. Там должны были проходить съёмки очередной части «Миссия невыполнима».
Вместо со съёмочной группой американский актёр изолирован в отеле. Никто из них не заражён.
Круз в настоящее время отсиживается на карантине в роскошном отеле Gritti Palace, — пишет газета The Jerusalem Post.
Карантин продлится до 2 марта. Съёмки фильма приостановлены на неопределённый срок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что съёмки седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» в Италии приостановлены из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Меры предосторожности приняты, чтобы обезопасить актёров и съёмочную группу.