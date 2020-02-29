https://static.news.ru/photo/c711fb52-5b4b-11ea-9b36-fa163e074e61_660.jpg Том Круз Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Том Круз помещён на карантин в Венеции из-за вспышки коронавируса. Там должны были проходить съёмки очередной части «Миссия невыполнима».

Вместо со съёмочной группой американский актёр изолирован в отеле. Никто из них не заражён.

Круз в настоящее время отсиживается на карантине в роскошном отеле Gritti Palace, — пишет газета The Jerusalem Post.

Карантин продлится до 2 марта. Съёмки фильма приостановлены на неопределённый срок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что съёмки седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» в Италии приостановлены из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Меры предосторожности приняты, чтобы обезопасить актёров и съёмочную группу.