Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что у него есть идея для третьей части «Убить Билла».
В эфире радиошоу Andy Cohen Live Тарантино
Это целое дело — разработать концепцию того, что именно произошло с Невестой с тех пор, — сказал кинематографист.
Он также подчеркнул, что не хотел бы делать «вздорный» приключенческий фильм, потому что персонаж этого не заслуживает.
Ранее Тарантино заявил, что сейчас работает над книгой и позже планирует заняться пьесой и сериалом, и уже после этого он приступит к разработке идеи для своего десятого фильма, писал NEWS.ru.
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