https://static.news.ru/photo/30e4443a-1bf6-11ea-8b1b-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: AFLO/Global Look Press

Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что у него есть идея для третьей части «Убить Билла».

В эфире радиошоу Andy Cohen Live Тарантино отметил , что сможет заняться проектом не ранее чем через три года.

Это целое дело — разработать концепцию того, что именно произошло с Невестой с тех пор, — сказал кинематографист.

Он также подчеркнул, что не хотел бы делать «вздорный» приключенческий фильм, потому что персонаж этого не заслуживает.

Ранее Тарантино заявил, что сейчас работает над книгой и позже планирует заняться пьесой и сериалом, и уже после этого он приступит к разработке идеи для своего десятого фильма, писал NEWS.ru.