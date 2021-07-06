Тарантино раскрыл, кто ещё может сыграть в «Убить Билла 3» с Турман

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл в эфире с Джо Роганом — ведущим подкаста The Joe Rogan experience, кто может сыграть одну из главных ролей вместе с Умой Турман в боевике «Убить Билла 3». Выпуск шоу доступен на сервисе Spotify.
Тарантино, много лет обещающий, что десятым фильмом станет именно продолжение культовой дилогии,
Думаю, это будет история об этих персонажах через 20 лет. Невеста (Турман) и её дочь Би-Би (Хоук) спокойно живут все эти годы, но затем мир внезапно начинает рушиться <...>. Невеста и Би-Би оказываются в бегах. Только одна мысль о том, что Ума и её дочь Майя появятся на экране в этих ролях, кажется мне очень захватывающей, — отметил Тарантино.
Кинодеятель подчеркнул, что сиквел вполне может выйти на экраны благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин: Элли Драйвер (Дэрил Ханна) и Софи Фаталь (Джули Дрейфус).
Первый фильм «Убить Билла» вышел в 2003-м. Второй — в 2004-м. Картины, традиционно для творений Тарантино, разделены на главы, иногда не связанные хронологически. В главных ролях снимались Ума Турман (Невеста), Дэвид Кэррадайн (Билл), Майкл Мэдсен (Бадд), Люси Лью (О-Рен) и другие.
Ранее сообщалось, что Тарантино выпустит книгу по фильму «Однажды в... Голливуде». В подкасте Pure Cinema он объяснил, чем роман будет отличаться от киноленты. По его словам, это было «полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание». Тарантино также рассказал, что некоторые сцены оказались за пределами монтажной комнаты при создании фильма.