Тарантино раскрыл, кто ещё может сыграть в «Убить Билла 3» с Турман

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл в эфире с Джо Роганом — ведущим подкаста The Joe Rogan experience, кто может сыграть одну из главных ролей вместе с Умой Турман в боевике «Убить Билла 3». Выпуск шоу доступен на сервисе Spotify.

Тарантино, много лет обещающий, что десятым фильмом станет именно продолжение культовой дилогии, признался , что хочет пригласить в проект звезду «Очень странных дел» Майю Хоук — дочь Турман. Шоумен объяснил, что их появление в тех же образах на экране — мать и её наследница — станет очень интересным.

Думаю, это будет история об этих персонажах через 20 лет. Невеста (Турман) и её дочь Би-Би (Хоук) спокойно живут все эти годы, но затем мир внезапно начинает рушиться <...>. Невеста и Би-Би оказываются в бегах. Только одна мысль о том, что Ума и её дочь Майя появятся на экране в этих ролях, кажется мне очень захватывающей, — отметил Тарантино.

Кинодеятель подчеркнул, что сиквел вполне может выйти на экраны благодаря тому, что у героини Турман остались враги после предыдущих двух картин: Элли Драйвер (Дэрил Ханна) и Софи Фаталь (Джули Дрейфус).

Первый фильм «Убить Билла» вышел в 2003-м. Второй — в 2004-м. Картины, традиционно для творений Тарантино, разделены на главы, иногда не связанные хронологически. В главных ролях снимались Ума Турман (Невеста), Дэвид Кэррадайн (Билл), Майкл Мэдсен (Бадд), Люси Лью (О-Рен) и другие.

Ранее сообщалось, что Тарантино выпустит книгу по фильму «Однажды в... Голливуде». В подкасте Pure Cinema он объяснил, чем роман будет отличаться от киноленты. По его словам, это было «полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание». Тарантино также рассказал, что некоторые сцены оказались за пределами монтажной комнаты при создании фильма.