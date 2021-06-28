Тарантино раскрыл, когда завершит карьеру режиссёра

Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с Биллом Маром на шоу Real Time with Bill Maher сообщил, что хочет завершить карьеру режиссёра после десятого фильма в карьере. Выпуск доступен на одноимённом YouTube-канале.

По словам Тарантино, он « отдал своему делу всё». К решению уйти на «пенсию» его подтолкнула история Дона Сигела, поставившего вестерны «Грязный Гарри» и «Два мула для сестры Сары» с Клинтом Иствудом.

По мнению Квентина, Сигел должен был уйти после хита «Побег из Алькатраса» с тем же Иствудом в 1979-м. Но после успешного проекта режиссёр отметился двумя провальными работами «Сглазили!» и «Грубая огранка». Тарантино не раскрыл, о чём снимет следующую ленту, но признался, что хочет перезапустить «Бешеных псов», ставших его дебютом в полном метре.

Режиссёр прославился благодаря дилогии «Убить Билла», фильмам «Криминальное чтиво», «Доказательство смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в... Голливуде». Последний вышел в 2019-м. Тарантино дважды получал «Оскар» — в 1995-м и 2013-м. Его талант отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, четырьмя «Золотыми глобусами», премиями «Сезар» и «Сатурн».

Ранее сообщалось, что Тарантино выпустит книгу по фильму «Однажды в... Голливуде». В подкасте Pure Cinema он объяснил, чем роман будет отличаться от киноленты. По его словам, это было «полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание». Тарантино также рассказал, что некоторые сцены оказались за пределами монтажной комнаты при создании фильма.