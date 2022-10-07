Стивен Сигал записал поздравительное видеообращение к Путину Стивен Сигал записал видеообращение к Путину, в котором поздравил его с юбилеем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стивен Сигал

Американский актер, режиссер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравил его с юбилеем. Он выразил надежду, что скоро все невзгоды закончатся и наступит мир, а также назвал главу государства одним из величайших лидеров в мировой истории.

Сегодня день рождения Владимира Путина. <...> Я по-настоящему верю и молюсь, чтобы он получил поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается. Верю, что все невзгоды, которые нормальны сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире, — сказал Сигал.

В августе заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Сигала снять документальный фильм о событиях в Донбассе. По ее словам, депутаты с радостью окажут помощь картине. Режиссер также может получить финансовую поддержку от государства, если он подаст заявку в Минкульт и Фонд кино.

Летом Сигал посетил Донбасс. Он побывал в СИЗО в Еленовке, по которому был нанесен ракетный удар, и пообщался с украинскими военнопленными. Тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что режиссер будет снимать документальный фильм о событиях в ДНР и ЛНР.