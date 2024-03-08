Стало известно о смерти актера из «Моей прекрасной няни» Актер и певец Стив Лоуренс ушел из жизни в возрасте 88 лет

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Стив Лоуренс

Американский актер и певец, композитор Стив Лоуренс ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает телеканал ABC News. Лоуренс отметился в таких проектах, как «Чистильщик», «Два с половиной человека», «C.S.I.: Место преступления», «Фрейзер», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство» и американской версии российского ситкома «Моя прекрасная няня». За свою работу Лоуренс был номинирован на премии «Грэмми» и «Эмми».

Стив Лоуренс, артист эстрады, который десятилетиями был частью культового дуэта Steve&Eydie с женой Эйди Горме, скончался в возрасте 88 лет. Представитель лауреата премий «Эмми» и «Грэмми» сообщил ABC News, что Лоуренс скончался в четверг от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера, — говорится в сообщении.

Он познакомился со своей женой Эйди Горме, когда они оба появились на Tonight Show Стива Аллена. Пара поженилась в Лас-Вегасе в 1957 году. В послужном списке Лоуренса значится множество сольных альбомов, десять из которых попали в рейтинг Billboard 200.

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