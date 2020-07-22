Стали известны сроки выхода нового сезона сериала «​Корона»

https://static.news.ru/photo/4d8c0536-cc0a-11ea-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Выход пятого сезона сериала «Корона» намечен на 2022 год. Начало его съёмок запланировано на июнь 2021 года.

Как сообщает Deadline, перерыв в производстве проекта хотели сделать ещё до начала пандемии. Теперь у команды не осталось выбора, кроме как отложить работу.

Это уже не первый раз, когда шоу стримингового сервиса Netflix уходит на перерыв: между вторым и третьим сезоном был промежуток в два года.

Ранее Питер Морган, режиссёр сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II, рассказал, что пятый сезон проекта всё-таки не будет последним. Шоу снова продлили. До этого он заявлял, что шестой сезон снимать не будут.