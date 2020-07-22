Стали известны сроки выхода нового сезона сериала «​Корона»

Выход пятого сезона сериала «Корона» намечен на 2022 год. Начало его съёмок запланировано на июнь 2021 года.
Как
Это уже не первый раз, когда шоу стримингового сервиса Netflix уходит на перерыв: между вторым и третьим сезоном был промежуток в два года.
Ранее Питер Морган, режиссёр сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II, рассказал, что пятый сезон проекта всё-таки не будет последним. Шоу снова продлили. До этого он заявлял, что шестой сезон снимать не будут.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен