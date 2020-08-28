Спин-офф «G.I. Joe» про Снейк Айза перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/fec38202-ea0f-11ea-b150-fa163e074e61_660.jpg Генри Голдинг Фото: A.M.P.A.S./AdMedia/Global Look Press

Кинокомпания Paramount Pictures объявила о переносе на следующий год спин-офф «Броска Кобры» про Снейк Айза. Ранее выход картины планировался осенью 2020 года.

Решение о переносе связано с желанием охватить максимальную аудиторию и успешно перезапустить франшизу, поскольку сейчас киноиндустрия находится в непонятном состоянии из-за пандемии коронавируса, пишет ScreenRant.

В фильме фанаты увидят, как Снейк Айз пытается стать членом клана Арашикаге. Главную роль исполнит Генри Голдинг, ранее сыгравший в фильме «Безумно богатые азиаты». В фильме также примут участие Такехиро Хира («Урок зла»), Харука Абэ («Слингеры»), а брата Айза — ниндзя в белом Сторм Шэдоу — Эндрю Кодзи («Форсаж 6»).

Актер Генри Голдинг у себя в Twitter рассказал , что фильм уже завершен. Более того, он уже видел ленту, и она ему очень понравился. По его словам, это будет полная противоположность фильмам про супергероев, ждёт что-то безумное.

Just saw ... Holy hell. This is the exact opposite of the cookie cutter, super people movies. Wow. You guys are in for something insane, I can't wait for you all to get your mits on this beast. Yowzers!!!! Literally grinning from ear to ear — Henry Golding (@henrygolding) August 8, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что кинокомпания Paramount Pictures объявилаоб изменениях в расписании предстоящих релизов сразу нескольких картин. Одна из самых ожидаемых лент — новая часть киноэпопеи «Крик» — теперь не успевает выйти на экраны к 25-летию хоррор-франшизы. Оригинальная лента Уэса Крэйвена увидела свет в 1996 году. Изначально пятый фильм, который должен стать перезапуском всей серии, собирались представить зрителям в 2021 году, к юбилею оригинального «Крика». Однако теперь студия назначила официальную дату — 14 января 2022-го.