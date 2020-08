Спин-офф «G.I. Joe» про Снейк Айза перенесли на 2021 год

Решение о переносе связано с желанием охватить максимальную аудиторию и успешно перезапустить франшизу, поскольку сейчас киноиндустрия находится в непонятном состоянии из-за пандемии коронавируса, пишет ScreenRant.

В фильме фанаты увидят, как Снейк Айз пытается стать членом клана Арашикаге. Главную роль исполнит Генри Голдинг, ранее сыгравший в фильме «Безумно богатые азиаты». В фильме также примут участие Такехиро Хира («Урок зла»), Харука Абэ («Слингеры»), а брата Айза — ниндзя в белом Сторм Шэдоу — Эндрю Кодзи («Форсаж 6»).

Актер Генри Голдинг у себя в Twitter рассказал , что фильм уже завершен. Более того, он уже видел ленту, и она ему очень понравился. По его словам, это будет полная противоположность фильмам про супергероев, ждёт что-то безумное.

Just saw ... Holy hell. This is the exact opposite of the cookie cutter, super people movies. Wow. You guys are in for something insane, I can't wait for you all to get your mits on this beast. Yowzers!!!! Literally grinning from ear to ear