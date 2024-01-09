Спасти рядового Чебурашку: как «Союзмультфильм» борется за советского героя СК по запросу «Союзмультфильма» проверит права компании из США на «Чебурашку»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить законность передачи прав на бренд «Чебурашка» американской и японской компаниями. Кому и за сколько продали Чебурашку, как сложилась его судьба за рубежом, как бренд пытаются вернуть на Родину и что про него снимали в России?

Кому и за сколько продали Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственные органы проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine (laRubint Corp. — NEWS.ru) контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом РБК сообщили в пресс-службе киностудии.

«В настоящее время указанная проверка проводится», — сообщили в СК, отметив, что это не первое на российском рынке разбирательство с участием данной американской компании.

Ранее компания пыталась доказать, что владеет правами на таких персонажей советских мультфильмов, как Кот Леопольд и Крошка Енот.

Кроме того, в «Союзмультфильме» считают, что заключенное в 2005 году соглашение с японской компанией TV TOKYO Communications Corporation не может быть продлено, а сам договор был составлен с размытыми формулировками.

«Финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на Чебурашку не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования», — считают в «Союзмультфильме».

В рамках договора, заключенного в 2005 году, японская компания получила лицензию как на мультфильмы про ушастого персонажа, придуманного Эдуардом Успенским, так и на самих персонажей — по всему миру, кроме бывших стран СССР. А в 2015 году японская компания вышла из проекта, отдав Чебурашку некой Cheburashka Project.

«Сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству. Срок договора истекает в 2024 году и не будет пролонгирован», — объявили в киностудии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какова судьба Чебурашки за рубежом

По данным BBC, в 1992 году на фоне распада Советского Союза «Союзмультфильм» продал права на Чебурашку и еще более 500 классических советских мультфильмов американской компании Films by Jove, принадлежащей эмигранту, актеру Олегу Видову, сроком на 10 лет.

«Союзмультфильм» должен был получить 37% от всех прибылей с проката, однако не получил ничего, поскольку Films by Jove не задекларировала никаких прибылей, якобы все деньги ушли на реставрацию мультфильмов, их переозвучку и новую музыку. В ходе судебных разбирательств российские суды встали на сторону «Союзмультфильма», а американские — на сторону Видова и его американской жены Джоан Борстен.

В 2007 году российский предприниматель Алишер Усманов выкупил всю коллекцию советских мультфильмов за неназванную сумму (по данным «Ведомостей», Видов изначально требовал $10 млн, однако Усманов был согласен только на сумму «в несколько раз меньше»), после чего передал все права детскому телеканалу «Бибигон».

В Японии Чебурашка и Крокодил Гена известны с 1970-х годов. После того как права на их образы были переданы TV TOKYO, они использовались в различных целях — Чебурашка рекламировал покрышки, Гена в документальном фильме прыгал с банджи, а в 2009 и 2010 годах были сняты оригинальные японские анимационные фильмы с персонажами Успенского — рисованный Cheburashka Arere и кукольный Cheburashka с участием российской команды.

«Союзмультфильм» заявил о несогласии с передачей прав Cheburashka Project в 2020 году. С 31 декабря 2021 года японские правообладатели прекратили поддержку сайта и соцсетей «японского Чебурашки».

Как Чебурашку пытаются вернуть на Родину

В 2024 году Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в «отношении неустановленных лиц» в связи с продажей исключительных прав на мультфильм «Чебурашка» и образ Чебурашки в Азии.

«Эти самые лица в августе 2016 года заключили дополнительный договор с американской компанией laRubint Corp», — сообщает канал.

По данным ВЧК-ОГПУ, на допрос по данному делу был вызван бывший директор «Союзмультфильма» Глеб Давыдов, который возглавлял компанию в 2016–2017 годах. Позже канал сообщил, что Давыдов по вызову в СК не явился и найти его в России не могут.

«Давыдов, несмотря на действующий договор <...> с японцами в тайне от кого-либо, заключил договор о передаче американской компании laRubint исключительных лицензий на Чебурашку. Фирма принадлежит известной своими многомиллионными исками к производителям игрушек гражданке Израиля Ляле Рубштейн. А незадолго до своего увольнения Глеб Давыдов заключил дополнительные соглашения с laRubint, одно из которых — о продлении договора аж до 2033 года. Как только [Давыдов] был уволен в 2017 году, американская компания предъявила претензии японским прокатчикам. Те показали действующий договор с „Союзмульфильмом“. Тогда laRubint подала в суд Нью-Йорка иск к „Союзмультфильму“ на $26 млн долларов (упущенная выгода) с почти железной перспективой удовлетворения. По информации собеседника, отечественная киностудия уже наняла адвокатов в Америке, но представители скорее будут искать возможность договориться с истцом на более приемлемую сумму», — описывает ситуацию ВЧК-ОГПУ.

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