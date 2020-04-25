Кристина Асмус показала роды в ванной

Российская актриса Кристина Асмус, ранее показавшая своим подписчикам в соцсети основательно беременный живот, поблагодарила их за поздравления. При этом объявила, что вживается в роль, которую играет на съёмках сериала «Беезумие».
Господа, я НЕ беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне, правда, очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол))))), спрашивать, как оно проходит во второй раз, и предлагать роды по бартеру, — говорится в сообщении, которое Асмус разместила на своей странице в Instagram.
Также 32-летняя актриса опубликовала шуточный ролик о родах в ванной. Роль «младенца» сыграла мягкая игрушка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус призналась: у неё натянутые отношения с родителями, поэтому она может положиться только на своего супруга Гарика Харламова. Артистка рассказала, что в детстве страдала от нехватки внимания со стороны мамы и папы. Она росла в многодетной семье. Сейчас Асмус пытается наладить отношения с родными, чтобы её шестилетняя дочка Настя могла общаться с бабушкой и дедушкой.