Кристина Асмус показала роды в ванной

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Фонд кино намерен исключить несколько кинокомпаний из списка лидеров индустрии, что позволяло им в приоритетном плане получать государственные деньги. Софинансирования могут лишиться «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя.

Об этом сообщает газета «Ведомости». Издание отмечает, что главным критерием попадания в список является совокупная касса фильмов кинокомпании за три последних года. «Нон-стоп продакшн», «Профит» и «Рок» по этому показателю...