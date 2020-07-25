Создатели сериала «Чики» ответили на обвинения в пропаганде ЛГБТ

Представители компании more.tv ответили на обвинения в пропаганде феминизма и ЛГБТ в сериале «Чики».
Создатели многосерийной картины подчеркнули, что к ним не поступало ни одного официального запроса по этому поводу или претензии. Как отметили в more.tv, сериал снят и распространяется в соответствии с законодательством. Фильм могут увидеть только граждане, оформившие платную подписку. Кроме того, в каждой серии обозначено возрастное ограничение 18+.
Создатели сериала подчеркнули, что их творение поднимает множество социально значимых вопросов, поэтому картина стала такой популярной и получила серьёзный общественный резонанс. «Чики» несут глубокий смысл о необходимости изменения социальных ролей. Сериал обращает внимание на роль семьи для современного человека. В фильме раскрывается тема отношений между отцом и ребёнком, а ключевая линия в «Чиках» — это история любви, которая помогает каждой из героинь справляться с трудностями.
Также в сериале раскрыта серьёзная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой в современном обществе, была дополнительно организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. Мы призываем всех, кто стал свидетелями или жертвами такого обращения, обратиться за профессиональной помощью по телефону федеральной горячей линии, — сообщили в пресс-службе компании.
За 14 дней на телефон доверия поступило более 500 звонков.
Как ранее писал NEWS.ru, общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», вышедшего в онлайн-прокате.
Баранец требует привлечь к ответственности владельцев сервиса more.tv, на котором сериал доступен к просмотру. Общественница подчёркивает, что в сериале «уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка», сына одной из героинь.
Добавьте наши новости в избранные источники