Создатели шоу «Оранжевый — хит сезона» сняли «Социальную дистанцию»

Команда создателей сериала «Оранжевый — хит сезона» подготовила шоу, получившее название «Социальная дистанция». Производством занимается стриминговый сервис Netflix.
Производство проекта организуют дистанционно, и актёры вживаются в роли и снимаются у себя дома,
Сериал выйдет в формате сериала-антологии — каждый эпизод расскажет отдельную историю с разными персонажами. Состав актёров пока что не уточняется.
Как писал NEWS.ru, вышел веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект представлен в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.
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