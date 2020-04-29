Создатели шоу «Оранжевый — хит сезона» сняли «Социальную дистанцию»

https://static.news.ru/photo/78e230fa-89f9-11ea-8037-fa163e074e61_660.jpg Дженджи Коэн Фото: Efren Landaos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Команда создателей сериала «Оранжевый — хит сезона» подготовила шоу, получившее название «Социальная дистанция». Производством занимается стриминговый сервис Netflix.

Производство проекта организуют дистанционно, и актёры вживаются в роли и снимаются у себя дома, сообщает The Verge. Одна из сценаристок сериала «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн стала исполнительным продюсером нового проекта, Диего Веласко снова выступил в команде режиссёром, а соавтор Коэн, Хилари Уайзман, взяла на себя роль шоураннера «Социальной дистанции».

Сериал выйдет в формате сериала-антологии — каждый эпизод расскажет отдельную историю с разными персонажами. Состав актёров пока что не уточняется.

Как писал NEWS.ru, вышел веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект представлен в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.