Сомнения подтвердились: россиянам показали старую версию «Властелина колец»

https://static.news.ru/photo/5a4b6c3e-a36f-11eb-9ad0-96000091f725_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Кинотрилогия «Властелин колец», которая вышла в прокат, оказалась оцифрованной версией 2001 года, а не отреставрированной в разрешении 4K. Сомнения российских фанатов подтвердили представители кинотеатра «Киносфера IMAX».

Мы показываем оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате 2D IMAX. Именно в этом формате картина была предоставлена прокатной компанией, — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе кинотеатра.

Там также отметили, что компании передали отзывы россиян, недовольных показом старой версии фильма. Ожидается официальный ответ.

Первую часть трилогии зрители могли посмотреть с 15 апреля. Тогда же появились первые жалобы на низкое качество изображения и подозрения, что это не новая версия в 4K.

При этом с 13 по 18 апреля на официальной странице «Warner Bros.Россия» во «ВКонтакте» публиковались сообщения, что будет показан отреставрированный фильм, а 21 апреля представители компании стали писать о показе оригинальной версии.

Ранее сообщалось, что экранизация романа Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец», снятая в СССР 30 лет назад, но увидевшая свет только сейчас, понравилась британским зрителям.