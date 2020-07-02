Собчак сыграла правителя России в сериале

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в новом веб-сериале «амроН» российского режиссёра Максима Диденко. Она исполнила роль правителя России.
По сюжету, персонаж Собчак участвует в дебатах с оппозиционером-сектантом Фёдором Кукушкой. Их беседа транслируются на главном федеральном телеканале «Первый дождь»,
Согласно идее создателей, в недалёком будущем Россией правит православная нейросеть «амроН» («Норма» Сорокина наоборот), сквозь миллионы объективов наблюдающая за жизнями людей и неожиданно вторгающаяся в эти жизни, — сообщили представители продюсерской компании Daily Heroes Media.
Студия уже
Продюсеры решили, что каждая серия будет длиться ровно столько, сколько времени нужно сделать на какое-то заявление, отреагировать, — рассказали в компании.
Как писал NEWS.ru, осенью 2020 года состоится премьера комедийного сериала «Беспринципные» от писателя и сценариста Александра Цыпкина. Главные роли в проекте исполнили Павел Деревянко, Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте.
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