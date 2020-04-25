СМИ: Фонд кино ограничит финансирование трёх кинокомпаний

Фонд кино намерен исключить несколько кинокомпаний из списка лидеров индустрии, что позволяло им в приоритетном плане получать государственные деньги. Софинансирования могут лишиться «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя.
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«Водороду» набрать кассу помогло участие в создании фильмов «Притяжение» и «Вторжение», «Лёд» и «Лёд 2», а «Марс медиа» удачно выпустила картины «Т-34» и «Аритмия».
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский исключён из состава попечительского совета Фонда кино согласно распоряжению правительства. Помимо него, исключены также экс-министр связи Константин Носков и министр юстиции Константин Чуйченко, руководивший ранее аппаратом правительства.
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