СМИ: Фонд кино ограничит финансирование трёх кинокомпаний

https://static.news.ru/photo/35acd426-8683-11ea-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Фонд кино намерен исключить несколько кинокомпаний из списка лидеров индустрии, что позволяло им в приоритетном плане получать государственные деньги. Софинансирования могут лишиться «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя.

Об этом сообщает газета «Ведомости». Издание отмечает, что главным критерием попадания в список является совокупная касса фильмов кинокомпании за три последних года. «Нон-стоп продакшн», «Профит» и «Рок» по этому показателю уступили ведущие места компаниям «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко и «Марс медиа» Рубена Дишдишяна.

«Водороду» набрать кассу помогло участие в создании фильмов «Притяжение» и «Вторжение», «Лёд» и «Лёд 2», а «Марс медиа» удачно выпустила картины «Т-34» и «Аритмия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский исключён из состава попечительского совета Фонда кино согласно распоряжению правительства. Помимо него, исключены также экс-министр связи Константин Носков и министр юстиции Константин Чуйченко, руководивший ранее аппаратом правительства.