Скончался актёр из «Бандитского Петербурга» Виктор Терехов

Советский и российский актёр Виктор Терехов, сыгравший в таких известных сериалах, как «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 86 лет. Артист ушёл из жизни 26 ноября, сообщает портал «Кино-театр.ру». Причина смерти пока не называется.

Терехов родился в Донецкой области 30 декабря 1934 года. Однако в официальных документах датой его рождения указано 3 января 1935 года.

После окончания ВГИКа артист работал на «Ленфильме» и служил в Ленинградском театре киноактёра. Его дебют в кино состоялся в 1951 году. Тогда он исполнил роль в фильме «Донецкие шахтёры».

За свою карьеру он сыграл свыше 120 эпизодических ролей в различных фильмах и сериалах. В их числе «Неподдающиеся», «Звезда пленительного счастья», «Солдат Иван Бровкин», «Государственная граница», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор».

Ранее сообщалось, что на 68-м году жизни скончался актёр Валерий Гаркалин. По данным СМИ, причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Артист долгое время боролся с коронавирусом, незадолго до смерти его состояние резко ухудшилось из-за развития пневмоторакса.