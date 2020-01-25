https://static.news.ru/photo/2f15328a-3efc-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NetFlix

Лорен Шмидт Хисcрич, шоураннер сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского, рассказала, что во втором сезоне сценаристы не будут «играть со временем».

Зрители фэнтезийной саги от Netflix критиковали первый сезон, получивший всё же оценку 8,4 на IMDb, за нелинейный сюжет: персонажи Йеннифер и Цирилла, которых не было в первых книгах, на экране появились в пилотной серии. Шоураннер пояснила, что создатели пошли на такой шаг, чтобы рассказать и о самом Геральте, и задействовать Цири и Йеннифер.

Создательница сериала пообещала тем, кто его критиковал, что в следующем году им повезёт, потому что сюжет второго сезона будет строиться совершенно по-другому. Новые серии, как предполагается, выйдут на Netflix в 2021 году, пишет Independent.

Как сообщал NEWS.ru ранее, звукозаписывающие компании Sony и Maisie опубликовали саундтрек сериала «Ведьмак». В альбом вошли 55 композиций, в том числе Toss A Coin To Your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»).