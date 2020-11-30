Шахназаров призвал вернуть редакторов в кино

Российскому кино необходимы редакторы, как это было в СССР, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Без редакторов невозможно работать, это важнейшая профессия. У нас почему-то редактор ассоциируется с цензором. Конечно, это в связи с тем, что она была в Советском Союзе. Редактор, конечно, выполнял в определённом смысле роль цензора, но очень мало. Но на самом деле миссия редактора не в цензуре, — сказал Шахназаров.
Кроме того, народный артист России пояснил, в чём заключается преимущество редактуры.
Сейчас у нас в обществе популярен Голливуд, и там тоже другая система: советская система была такая же, как там. К сценариям относились очень серьёзно: его дорабатывали, писалось много вариантов, была редактура. Редактура — это, прежде всего, работа с материалом и авторами. Сейчас сценарии пишут на раз, а там уж как придётся, так их и снимают. Кстати, в Голливуде тщательно работают со сценарием, как это было в СССР, — отметил Шахназаров.
Ранее глава «Мосфильма» назвал сумму убытков киноконцерна за время карантина — около 100 млн рублей.
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