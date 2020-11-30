Шахназаров призвал вернуть редакторов в кино

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Многие поклонники легендарной саги о суперагенте Джеймсе Бонде пришли в негодование, когда стало известно, что в новом фильме о британском шпионе появится персонаж в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч. Всё бы ничего, но в картине, получившей название «Не время умирать», она исполнила роль агента 007.

Именно этот кодовый номер принадлежит Бонду и является одной из самых узнаваемых марок в мире. По сюжету, однако, Бонд покидает службу в британской разведке и его номер переходит к агенту...