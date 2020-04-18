Сценарист «Твин Пикса» намекнул на четвёртый сезон

https://static.news.ru/photo/0f40fcd6-8101-11ea-9397-fa163e074e61_660.jpg кадр из сериала "Твин Пикс"

Продюсер и сценарист Марк Фрост, соавтор режиссёра Дэвида Линча, считает возможным продолжение сериала «Твин Пикс».

По мнению Фроста, история агента Купера должны быть закончена. Ранее в своей книге шоураннер уже упомянул, что не хотел бы оставить поклонников культового сериала без надежды на продолжение, пишет Indie Wire.

Что касается создания четвёртого сезона, я никогда не говорю: «никогда». Кто мог ожидать, что мы вернемся почти через 25 лет? При этом «Возвращение» имело успех. Я считаю, сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше, — сказал Фрост.

Как писал NEWS.ru ранее, американский режиссёр Дэвид Линч рассказал, что начал делать лампы во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Он признался, что ему нравится работать с деревом, смолой и электричеством. 8 апреля сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча отметил 30 лет со дня премьеры первого эпизода.