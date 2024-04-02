«Телепремьера года»: когда «Слово пацана» покажут по ТВ, что будет дальше

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Названа дата телепремьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По какому каналу покажут, когда, будет ли второй сезон, какие последние новости о «Слове пацана»?

Когда «Слово пацана» покажут по телевидению

Показ сериала режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) «Слово пацана. Кровь на асфальте» на телевидении состоится 15 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала НТВ, где и будут транслировать нашумевшую ленту.

«В эфире НТВ 15 апреля состоится самая ожидаемая телевизионная премьера года. Телеканал покажет драму Жоры Крыжовникова „Слово пацана. Кровь на асфальте“, рассказывающую о переломном периоде в жизни страны в конце 80-х», — отмечается в соответствующей публикации.

Как уточняется, эпизоды сериала будут транслироваться на НТВ в 23:00 мск по будним дням. Генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета Института развития интернета (АНО «ИРИ») Тимур Вайнштейн ранее сообщил, что зрители телеканала увидят «Слово пацана» без цензуры — «18+». Серии будут показаны в той же версии, как и в онлайн-кинотеатрах Wink и Start, где состоялся премьерный показ фильма.

«Выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия „18+“, как она и была. То есть мы будем показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение», — заявил Вайнштейн.

Фото: Wink Кадр из сериала «Слово пацана»

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Недавно сценарист сериала Андрей Золотарев ответил на вопрос о готовности съемочной команды заняться работой над вторым сезоном проекта.

«Второго сезона пока не будет», — сообщил он на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

По его словам, причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, и это сложно, поскольку дебют получился «правда классным».

Ранее режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников заявлял, что сериал был рассчитан на три сезона. Так, после событий 1989 года создатели ленты планируют показать ситуацию, сложившуюся в России в 1991 и 1993 годах.

«1991 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться — за бабки. Мы взяли 1989 год, потому что это еще хулиганы. А дальше начинается серьезный рост. И 1993 год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны», — отмечал Крыжовников на YouTube-канале «Что посмотреть».

По его словам, сейчас съемочная группа взяла паузу, чтобы «пожить и успокоиться». Крыжовников констатировал, что в 2024 году второго сезона ожидать не стоит.

Фото: Wink Кадр из сериала «Слово пацана»

Какие последние новости об актерах из «Слова пацана»

В конце марта звезды «Слова пацана» устроили семейный ужин в столичном ресторане. За одним столом собрались Иван Янковский (Вова Адидас), Елизавета Базыкина (Наташа), Лев Зулькарнаев (Зима), Рузиль Минекаев (Марат) и Леон Кемстач (Пальто), который пришел на встречу с коллегами со своей мамой Лаурой и отчимом — актером Антоном Богдановым. Соответствующими снимками и видео в социальных сетях поделилась Базыкина.

Актер Никита Кологривый, который исполнил в «Слове пацана» роль криминального авторитета Кащея, эту встречу пропустил. 27 марта он вышел из изолятора временного содержания после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре. Тогда артист устроил потасовку и укусил сотрудницу заведения. Актер принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.

Выйдя из изолятора, Кологривый выразил соболезнования пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. Артист заявил, что постарается сделать что-то полезное для нуждающихся после трагедии.

«Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тем, кто не отвернулся. Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером. Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — написал актер в своем Telegram-канале 29 марта.

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