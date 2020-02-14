https://static.news.ru/photo/5a6d0a00-4f1b-11ea-9be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Rebboah/www.imago-images.de/Global Look Press

Коллегия руководителей французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручающей премию «Сезар», подала в отставку. Это произошло на фоне секс-скандала, связанного с польско-американским режиссёром Романом Полански.

На дирекцию обрушились с критикой после того, как были объявлены претенденты на награды на предстоящей церемонии, которая пройдёт 28 февраля. Лидером по количеству номинаций стал фильм Полански «Офицер и шпион». Это вызвало недовольство общественности в связи с недавними обвинениями в изнасиловании в адрес кинематографиста, сообщает Agence France-Presse.

Чтобы восстановить спокойствие и чтобы праздник кино остался праздником, исполнительный совет Ассоциации развития кино принял единогласное решение уйти в отставку. Коллективный уход позволит приступить к полному обновлению состава дирекции, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Романа Полански в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. На этот раз его жертвой назвала себя французская актриса Валентина Моннье. По её словам, инцидент произошёл в 1975 году, когда ей было 18 лет.