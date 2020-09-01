Роман «Задача трёх тел» получит киноадаптацию

https://static.news.ru/photo/7456d8ac-ec63-11ea-bdfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: amazon.com

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство многосерийную экранизацию роман «Задача трёх тел» китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Разработкой проекта займутся создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс.

Действие книги разворачивается в Китае, в период, когда страна переживала последствия жестокой «культурной революции». В рамках секретного проекта в космос были посланы сигналы с целью установления контакта с инопланетным разумом. Один из сигналов перехватила цивилизация, находящаяся на грани гибели, и теперь её представители намерены вторгнуться на Землю.

«Задача трёх тел» стала первой частью трилогии, в которую также вошли «Тёмный лес» и «Вечная жизнь Смерти». Произведение было номинировано на ряд наград в области фантастической литературы. В 2015 году книга получила премию «Хьюго».

Продюсерами с Бениоффом и Уайссом выступят Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B. Со сценарием поможет Александр Ву, автор второго сезона сериала «Террор», сообщает Deadline.

В марте Дэвид Бениофф и Дэн Вайс появились в третьем сезоне проекта «Мир Дикого Запада» в эпизодической роли. Они сыграли инженеров, которые пытаются решить, как им украсть роботизированного дракона из парка развлечений. Предположительно, зверь является Дрогоном из «Игры престолов», писал NEWS.ru.