Режиссёр «Заражения» заявил, что написал на карантине три сценария

https://static.news.ru/photo/7f6978d6-9aa5-11ea-9c41-fa163e074e61_660.jpg Стивен Содерберг Фото: Mickael Chavet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Стивен Содерберг заявил, что написал сценарии к трём новым фильмам в период изоляции из-за пандемии коронавируса. Он известен как постановщик картины «Заражение» о китайском вирусе.

Содерберг отметил во время YouTube-шоу NightCap Live, что среди созданных им текстов — продолжение его дебюта «Секс, ложь и видео». Он подчеркнул, что начал писать, чтобы оставаться организованным и здравомыслящим.

Эта идея возникла некоторое время назад, и я решил, что пришло время вернуться к этому сюжету. Так что я написал сценарий и хочу снять этот фильм, — рассказал кинематографист про текст к «Сексу, лжи и видео».

Артист заявил, что второй написанный им сценарий — его собственного сочинения, а третий — адаптация книги «Города Солнца», первой из серии криминальных романов Дэвида Левина, выступившего соавтором «Тринадцати друзей Оушена».

Как писал NEWS.ru, Стивен Содерберг возглавил комитет по восстановлению кинопроизводства США после пандемии коронавируса. Организация будет сотрудничать не только с другими профсоюзами индустрии, но и с ведущими эпидемиологами США, так как одна из главных задач — сделать процесс кинопроизводства безопасным.