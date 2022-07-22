Режиссёр Учитель заявил, что России не следует отказываться от «Оскара» Режиссёр Учитель: России следует выдвинуть фильм на «Оскар», несмотря на политобстановку

Фото: .oscars.org

Кинорежиссёр и сценарист Алексей Учитель считает, что России, несмотря на политическую обстановку, следует выдвинуть свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом он заявил в беседе с ТАСС. По мнению режиссёра, являющегося членом Российского оскаровского комитета, прервать эту связь будет неправильным решением.

Ранее режиссёр Андрей Кончаловский заявил, что политическая ситуация не должна повлиять на Российский оскаровский комитет, страна должна выдвинуть свой фильм на «Оскар».

Учитель сказал, что поддерживает мнение Кончаловского.

Кино есть кино, есть люди, которые сделали картины, и они хотят участвовать в фестивалях, претендовать на «Оскар» и так далее. Когда это обрывается, и мы просто ставим стенку, мне кажется, что это неправильно, — отметил режиссёр.

Российский оскаровский комитет, который после смерти Владимира Меньшова возглавил Павел Чухрай, осенью 2022 года должен выдвинуть от России фильм, который мог бы претендовать на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В качестве претендентов могут рассматриваться картины, вышедшие в прокат с 1 января по 31 декабря текущего года.

Российские фильмы трижды становились лауреатами американской кинопремии. В 1968 году лучшим фильмом была признана картина Сергея Бондарчука «Война и мир», в 1980-м «Оскар» получил фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в 1994 году лучшей была признана лента Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем».

Ранее стало известно, что Американская киноакадемия пригласила вступить в свой состав российского режиссёра Антона Дьякова, создателя мультипликационной короткометражки «БоксБалет». Об этом сообщила сама киноакадемия. На счету Дьякова порядка 10 работ. Высокую оценку среди них получили оценку «Виват, мушкетёры!» (2017) и «Питон и сторож» (2015). Его последний фильм «БоксБалет» рассказывает о любви балерины Ольги и боксёра Евгения.