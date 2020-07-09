Режиссёр «Эйфории» снял фильм со звездой «Довода»

https://static.news.ru/photo/9484189c-c1e3-11ea-b249-fa163e074e61_660.jpg Сэм Левинсон Фото: AdMedia/Global Look Press

Американский актёр и режиссёр Сэм Левинсон, известный как создатель сериала «Эйфория», снял фильм Malcolm & Marie в условиях режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Зендея.

О сюжете создатели ленты не обмолвились ни единым словом, отметив лишь, что она снята в духе «Брачной истории» Ноа Баумбака. Кроме того, в ней поднимается целый ряд социальных проблем, характерных для современности, сообщает Deadline.

В марте телеканал HBO сообщил Левинсону о приостановке производства второго сезона «Эйфории». Позже с ним связалась Зендея и предложила создать новый проект. Режиссёр написал сценарий и показал его компании New Regency, которая согласилась на финансирование. Одним из продюсеров выступил Скотт Мескади, известный как рэпер Kid Cudi.

Как писал NEWS.ru, авторы сериала «Пацаны» готовят к выпуску короткометражный фильм «Бутчер», который расскажет об одном из главных героев Билли Бутчере. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.