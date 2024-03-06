Режиссер фильма «20/22» раскрыл отличие жителей ДНР от остальных россиян Режиссер Симонов: жители ДНР сильнее и осознаннее остальных россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Режиссер фильма «20/22» Андрей Симонов

Режиссер фильма «20/22» Андрей Симонов рассказал корреспонденту NEWS.ru на Всемирном молодежном форуме, что проводить съемки картины в Москве было гораздо сложнее, чем в Мариуполе. Он признался, что его поразили жители Донецкой Народной Республики, которые показались ему более сильными и осознанными, чем большинство россиян.

Больше всего меня поразили жители ДНР. Потому что они восемь лет жили в достаточно стрессовых условиях. И помимо того, что у них эта шахтерская, трудовая тема довольно специфическая, за эти восемь лет у них сформировался какой-то отдельный вид людей. Они более сильные, более осознанные, чем население основной России, — сказал Симонов.

Работать в Москве было сложно, поскольку авторам картины долго не выдавали разрешение для съемки эпизода с антивоенным митингом, рассказал режиссер. По его словам, все волновались, что какие-нибудь кадры без разрешения могут выложить в Сеть.

Предпремьерный показ фильма «20/22» состоялся в Москве 22 февраля. Среди гостей, которые первыми оценили картину, были глава ДНР Денис Пушилин, рэпер ST и актер Андрей Мерзликин. По сюжету герой фильма в исполнении актера Аристарха Венеса отправляется добровольцем на СВО, а его возлюбленная, которую сыграла Дарья Кукарских, узнает от украинских друзей о взрывах в Киеве и не может принять это решение.