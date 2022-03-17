Пропаганда для Европы и США: политолог о выходе «Слуги народа» на Netflix

Выход сериала «Слуга народа» (2015–2019) на американском стриминговом сервисе Netflix является «стопроцентной пропагандой для зрителей в Европе и США», заявил NEWS.ru глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович. Спикер объяснил, что шоу с нынешним президентом Украины, а тогда актёром и продюсером проекта Владимиром Зеленским построено на формировании позитивного образа героя, что «созвучно с освоением американской мечты».

Это, безусловно, попытка пропаганды [в Европе и США], поскольку сериал во многом построен на формировании позитивного образа главного героя и, скажем так, во многом созвучен с освоением американской мечты — когда простой человек пробивается на самый верх. Это направлено на задачи, связанные с оправданием денежных трат на поддержку украинского режима и нагнетанием русофобии на Западе. Возможно, они планируют обработать общественное мнение в Европе, где недовольны негативными последствиями российских санкций, — рассказал собеседник.

Эксперт отметил, что многие моменты «в отрыве от украинских и постсоветских реалий могут теряться в переводе», из-за чего трудно предсказать, адекватно ли шоу воспримут на Западе без адаптации. О возвращении «Слуги народа» на Netflix компания сообщила в своём Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS спрогнозировал скорое завершение спецоперации РФ на Украине и достижение мира. Он добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером Владимиром Путиным договор, то впоследствии будет подписывать акт о капитуляции, поскольку Москва не проиграет.