Премьеру «Бэтмена» перенесли на октябрь 2021 года

Премьеру нового фильма о Бэтмене американского режиссёра Мэтта Ривза перенесли на октябрь 2021 года в связи с распространением коронавируса.
Премьера кинокартины с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться 25 июня 2021 года. В настоящее время отснята только четверть фильма,
Как заявлял ранее режиссёр Мэтт Ривз, он не намерен переносить съёмки фильма из Лондона и продолжит их после улучшения ситуации с коронавирусом.
Ранее киностудия Warner Bros. заморозила работу над картиной «Фантастические твари 3», а в Лос-Анджелесе временно прекращено производство драмы «Король Ричард», рассказывающей о теннисистках сёстрах Уильямс.
Как сообщал NEWS.ru, в Австралии пришлось отложить работу над байопиком об Элвисе Пресли режиссёра База Лурмана, во время подготовки съёмок которого коронавирусом заразился американский актёр Том Хэнкс.
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