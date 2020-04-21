Премьеру «Бэтмена» перенесли на октябрь 2021 года

https://static.news.ru/photo/eee8301a-839b-11ea-adad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt Reeves/Twitter

Премьеру нового фильма о Бэтмене американского режиссёра Мэтта Ривза перенесли на октябрь 2021 года в связи с распространением коронавируса.

Премьера кинокартины с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться 25 июня 2021 года. В настоящее время отснята только четверть фильма, сообщает Deadline.

Как заявлял ранее режиссёр Мэтт Ривз, он не намерен переносить съёмки фильма из Лондона и продолжит их после улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее киностудия Warner Bros. заморозила работу над картиной «Фантастические твари 3», а в Лос-Анджелесе временно прекращено производство драмы «Король Ричард», рассказывающей о теннисистках сёстрах Уильямс.

Как сообщал NEWS.ru, в Австралии пришлось отложить работу над байопиком об Элвисе Пресли режиссёра База Лурмана, во время подготовки съёмок которого коронавирусом заразился американский актёр Том Хэнкс.