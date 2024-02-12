Появился трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Фото: ONE Media/youtube.com

В Сети появился трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство», действие которого разворачивается через несколько поколений после завершения событий первого фильма, вышедшего в 2017 году. Кадры картины, премьера которой намечена на 10 мая этого года, появились на YouTube-канале 20th Century Studios.

Обезьяны стали доминирующим видом, а люди вынуждены жить в тени. Пока новый тиран-обезьяна строит свою империю, один молодой примат начинает сомневаться во всем, что знал о прошлом, и совершает поступки, которые определят будущее как для обезьян, так и для людей, — отмечается в описании ленты.

Главные роли исполнили Фрейя Аллан, сыгравшая Цири в сериале «Ведьмак», Оуэн Тиг («плохой парень» из фильма «Оно») и Кевин Дюран (фильмы про людей Х, «Эффект бабочки»), а режиссером стал Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущий в лабиринте». Фильм, по задумке студии, станет первым в новой трилогии.

Ранее сообщалось, что в Сети появился тизер-трейлер романтической комедии «Любви не бывает». Главные роли сыграли Анна Чиповская, знакомая зрителям по фильмам «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Гороскоп на удачу» и франшизе «Елки», и звезда исторического сериала о Екатерине II Владимир Яглыч.