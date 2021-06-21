На YouTube-канале HBO Max Family появился первый трейлер мультсериала «Том и Джерри в Нью-Йорке». В новом проекте знакомые кошки-мышки продолжатся, только в известном мегаполисе.

Кот переедет в пятизвёздочный отель, а мышонок сделает всё для обмана заклятого врага и получить бесплатную еду.

Помимо дорогой гостиницы, главных героев отправили в самые известные места города — в Центральный парк, на Бродвей и в подземку. Том и Джерри встретятся со своим друзьями: бульдогом Спайком, уличным котом Бутчем и другими. Премьера сериала состоится 1 июля на платформе HBO Max.

Том и Джерри когда-то «жили» в Нью-Йорке, ещё в 1945-м — в 19-м эпизоде серии короткометражек Уильямма Ханны и Джозефа Барберы под названием «Мышонок в Манхэттене». Через 75 лет они вернулись в мегаполис в полнометражной картина «Том и Джерри» (2020).

Ранее сообщалось, что эротический триллер «Основной инстинкт» режиссёра Пола Верховена впервые покажут в кинотеатрах России. Картина появится на экранах 29 июля. Зрители увидят отреставрированную версию фильма с Майклом Дугласом и Шерон Стоун в главных ролях, передаёт компания-прокатчик A-One на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ленту добавят сцены, вырезанные по соображением цензуры в США. Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992-м на открытии Каннского кинофестиваля.