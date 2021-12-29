Политолог рассказал о важности фильма про российских военных инструкторов

В фильмах, подобных новому российскому боевику «Гранит», поднимается тема борьбы со злом, заявил доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин «ПолитРоссии». Картина посвящена работе российских военных инструкторов в африканской республике Мозамбик и борьбе с терроризмом.

Для нас важно, чтобы такие фильмы смотрела молодёжь. Содержание и идейная составляющая этой картины в русле общечеловеческих ценностей. Естественно, отражает борьбу добра со злом, где побеждает добро. Наиболее яркий сюжет в этом случае — это противостояние террористическим организациям. Мы даже порой себе не представляем, насколько террористические организации в состоянии изменить к худшему жизнь населения, — сказал Кошкин.

Он добавил, что фильм с удовольствием посмотрят во время новогодних праздников. Кошкин отметил, что первой частью картины «Турист» зрители заинтересовались — тема им близка, а «Гранит» расширит аудиторию.

Ранее актёр Иван Батарев, снимавшийся в таких лентах, как «28 панфиловцев», «Ржев», «Спасти Ленинград», назвал причиной популярности такого кино в России прошедшую войну. По мнению актёра, она оказала большое влияние на историю страны, а каждая третья семья в России — семья военных.