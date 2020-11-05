Полина Гагарина сыграла писательницу в сериале «Бывшие»

https://static.news.ru/photo/2d35a6d2-1fef-11eb-ae4a-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина и Ростислав Бершауэр Фото: start.ru/instagram.com

Певица Полина Гагарина в третьем сезоне телесериала «Бывшие» исполнит одну из главных ролей. На экране россияне увидят её в образе писательницы и популярного коуча Лены.

Об этом сообщается в официальном Instagram видеосервиса Start. Певица на своей странице в соцсети пояснила , что сыграть Лену ей помогло специальное образование, она имеет диплом Школы-студии МХАТ.

Лена другая, она старше меня, у неё другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется, и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной, — рассказала Гагарина о дебюте в кино.

Певица добавила, что сериал «Бывшие», идущий с 2018 года, является едва ли не единственным отечественным телепродуктом, который она смотрела. Гагарина также рассказала, что для неё «стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нём».

Премьера третьего сезона сериала состоится в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВЦИОМ провёл опрос, в рамках которого граждане РФ называли лучшего, по их мнению, эстрадного певца страны. Наибольшее число голосов набрала Полина Гагарина. Её лучшим эстрадным певцом страны в рамках опроса назвали 12% респондентов. На втором месте расположилась Алла Пугачёва, следом — Валерия, за них проголосовало по 7% опрошенных.