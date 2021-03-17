Поклонская призналась, что была неправа по фильму «Матильда»

https://static.news.ru/photo/e3f6fed4-68ad-11e9-845a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что была неправа, когда критиковала фильм Алексея Учителя «Матильда» и пыталась всячески его запретить.

Она отметила, что за время своего пребывания на посту депутата делала ошибки, но, анализируя ситуацию сейчас, понимает, что неправильно поступила.

Я не так сделала, потому что навязывала... Конечно, я неправильно так рьяно говорила всё абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть, — рассказала Поклонская в программе «Антонимы» с Антоном Красовским.

Кроме того, она пыталась найти и нарушения финансового характера, и подлог документов. В итоге, по её признанию, она нашла проблемы со сценарием, который Учитель представлял конкурсной комиссии.

Там сценарий был про Матильду. Там про государя вообще ни слова. Потом был второй сценарий, а потом уже третий. И в итоге, конечно, я понимаю, у меня прокурорский тоже интерес включился, думаю: ага, бюджетные деньги, надо посмотреть, то да сё, — отметила Поклонская.

Ранее NEWS.ru писал, что зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что из-за опыта предыдущих лет перестала верить мужчинам.