Кино

Первые три сезона «Сейлор Мун» бесплатно выйдут на YouTube

17:14, 22 апреля 2020
Кадр из мультсериала «Сейлор Мун Кадр из мультсериала «Сейлор Мун Фото: Toei Agency

Правообладатели японского аниме-сериала «Сейлор Мун» бесплатно покажут первые три его сезона. Шоу выйдет на видеохостинге YouTube.

Эпизоды начнут появляться на канале проекта еженедельно, начиная с 24 апреля, сообщает CrunchyRoll. Последний выпуск появится 23 июля.

Акция приурочена к выходу полнометражного мультфильма Sailor Moon Eternal. Премьера в Японии запланирована на 11 сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures запустила в производство экранизацию комиксов One-Punch Man. Сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, известные по работе над двумя частями новой версии «Джуманджи» и фильмом «Веном» вселенной Marvel.

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