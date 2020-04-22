Первые три сезона «Сейлор Мун» бесплатно выйдут на YouTube

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Британская писательница и американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовали списки фильмов, которые считают идеальными. Они присоединились к хештегу #FivePerfectMovies («Пять идеальных фильмов»), набравшему популярность в Twitter.

Джеймс Ганн решил основательно подойти к вопросу и расписал, что считает «идеальным фильмом». По его мнению, картины можно считать таковыми, когда в них не допущены очевидные сюжетные и художественные ошибки...