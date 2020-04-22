Первые три сезона «Сейлор Мун» бесплатно выйдут на YouTube

Правообладатели японского аниме-сериала «Сейлор Мун» бесплатно покажут первые три его сезона. Шоу выйдет на видеохостинге YouTube.
Эпизоды начнут появляться на канале проекта еженедельно, начиная с 24 апреля,
Акция приурочена к выходу полнометражного мультфильма Sailor Moon Eternal. Премьера в Японии запланирована на 11 сентября 2020 года.
Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures запустила в производство экранизацию комиксов One-Punch Man. Сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, известные по работе над двумя частями новой версии «Джуманджи» и фильмом «Веном» вселенной Marvel.
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