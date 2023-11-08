Ежегодно американский журнал People выбирает самого сексуального мужчину в мире. В 2023 году этого почетного звания удостоился Патрик Демпси — 57-летний актер и автогонщик.
Известный по роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти» Патрик Демпси был удостоен звания самого сексуального мужчины в мире по версии журнала People. Стоит отметить, что аудитория журнала в социальных сетях раскритиковала выбор, в большинстве своем сойдясь во мнении, что актер возрастом не подходит под звание, да и известностью.
Помимо «Анатомии страсти» у Патрика Дэмпси более 70 работ в кино и сериалах, среди них роли в к/ф «Крик 3», «Бриджет Джонс 3», «Трансформеры 3: обратная сторона Луны».
Кроме того Дэмпси известен в Штатах и как автогонщик, в частности он серебряный призер знаменитой гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Патрик Демпси.в «Ангелах с железными челюстями»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Патрик Демпси И Эллеон Помпео в «Анатомии страсти»
Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Патрик Демпси на европейской премьере фильма «Трансформеры 3», 2011 год
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Патрик Демпси. Автомобильная гонка на выносливость, 2014 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Патрик Демпси на премьере кинофильмов «Бриджит Джонс Бэби» / «Ребенок Бриджит Джонс в Zoo Palast». Берлин, 07.09.2016
Фото: Barth/face to face/Global Look Press
Патрик Демпси – Открытие филиала Porsche на северогерманском острове Зильт, Германия, 1 апреля 2017 год
Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press
8 июня 2023 года, Баден-Вюртемберг, Штутгарт: американский актер и представитель бренда Porsche Патрик Демпси, 2023 год
Фото: Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
Патрик Демпси на съемках теледрамы «Дьяволы» в Риме, 2021 год