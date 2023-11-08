Актера из «Анатомии страсти» признали самым сексуальным мужчиной в мире Журнал People признал актера Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной планеты

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Ежегодно американский журнал People выбирает самого сексуального мужчину в мире. В 2023 году этого почетного звания удостоился Патрик Демпси — 57-летний актер и автогонщик.

Известный по роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти» Патрик Демпси был удостоен звания самого сексуального мужчины в мире по версии журнала People. Стоит отметить, что аудитория журнала в социальных сетях раскритиковала выбор, в большинстве своем сойдясь во мнении, что актер возрастом не подходит под звание, да и известностью.

Помимо «Анатомии страсти» у Патрика Дэмпси более 70 работ в кино и сериалах, среди них роли в к/ф «Крик 3», «Бриджет Джонс 3», «Трансформеры 3: обратная сторона Луны».

Кроме того Дэмпси известен в Штатах и как автогонщик, в частности он серебряный призер знаменитой гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».

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