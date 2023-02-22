Панин объявил о съемках фильма с участием «несогласных с Путиным»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Режиссер Роман Качанов («ДМБ», «Даун Хаус») снимет фильм с участием «несогласных с Путиным», рассказал актер Алексей Панин корреспонденту NEWS.ru. Артист не исключил, что в проект пригласят рэпера Ивана Дремина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного как Face. Панин подчеркнул, что в Испании, где он сейчас живет, у него нет возможности появляться на экранах, так как русскоязычные ленты в королевстве не производят.

В Испанию приехал режиссер Роман Качанов, снявший «ДМБ», «Даун Хаус», с которым мы сейчас будем снимать полный метр, в котором, вероятно, снимется Face. Вероятно, будут люди, несогласные с Путиным, покинувшие Россию. Никто не плачет, не жалуется. Просто жизнь немножко поменялась. С апреля месяца [у меня] начинаются гастроли — Швеция, Израиль, Прибалтика. Это что я знаю сейчас. Все в нормальном режиме, как раньше, просто поменялись масштабы. Если раньше снимался в четырех-пяти фильмах параллельно, сейчас этого нет, — рассказал Панин.

Собеседник отметил, что не планирует в ближайшие годы работать в России. Актер также опроверг сообщения в СМИ о своем «бедственном» положении в Испании. По его словам, он имел в виду, что за пределами РФ у него нет возможности сниматься в нескольких фильмах параллельно и получать крупные деньги.

Я работал [в РФ] по 25–28 дней в месяц, получал достаточно большие гонорары. Сейчас, после того как я уехал из РФ, о таких гонорарах говорить не приходится. Я не могу сниматься в Испании, потому что я не знаю языка. Я в творчестве реализован был за все свои годы в кино и театре на миллиард процентов, больше фильмов, чем у меня, не было, наверно, ни у кого, кроме Джигарханяна и Абдулова, — подчеркнул Панин.

Также Панин заявил NEWS.ru о готовности «выбросить в помойку» диплом Госпремии РФ и «позолоченную медальку», полученные в 2003 году за работу в фильме «Звезда». Артист отметил, что также не исключает отказа от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.

В ноябре 2022-го телеведущий Владимир Соловьев потребовал лишить Панина паспорта РФ после оскорбительных высказываний последнего в адрес россиян и руководства РФ. Журналист отметил, что артист подпадает под действие законодательства в плане лишения гражданства тех, кто мог предать РФ.