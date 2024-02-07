Ответил Кологривому, снимался с голой Асмус: яркие роли и романы Янковского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Янковский

Иван Янковский получил пятого «Золотого орла» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за роль следователя в сериале «Фишер». Также в конце 2023 года многие обсуждали другой проект с участием актера — «Слово пацана», где он сыграл члена банды Вову Адидаса. Что известно о других ярких ролях Янковского-младшего, его романах и отношениях с звездными родственниками — в материале NEWS.ru.

«Меня воспитывали жестко»

Иван Янковский родился в известной актерской семье. Его отец — актер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера, дедушки Олег Янковский и Олег Фандера — народные артисты СССР.

Молодой человек рассказывал, что родители воспитывали его сурово и часто наказывали, впрочем, он давал им повод — любил сочинять, как и многие дети.

«Всем кажется, что если ты чей-то сын или внук, то к тебе какое-то особенное отношение, что тебе типа все можно. Нет! Это не так. Меня воспитывали жестко. Были моменты, что меня запирали в комнате на год. Представляете? Я сидел в комнате год!» — вспоминал Янковский-младший в проекте «Кинотест».

По словам Ивана, он был сложным и впечатлительным ребенком. «Лет в 14–15 я думал, что скоро умру. Казалось, что у меня рак. Я очень парился по поводу здоровья. Не паниковал, но считал, что, если с организмом происходит то, чего я никогда не испытывал, это сигнальчик, что все — приехали», — признавался он.

В детстве будущий актер активно занимался спортом, посещал секции по теннису, боксу и плаванию. Янковский-младший признается, что до сих пор три-четыре раза в неделю берет в руки ракетку, чтобы держать себя в форме.

После школы он решил продолжить дело отца и деда и поступал в Школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова, но не прошел туда. В итоге Янковский окончил актерско-режиссерский факультет ГИТИСа.

Первые роли Янковского

Иван дебютировал в фильме, который снял его дед Олег Янковский, «Приходи на меня посмотреть». Это была второстепенная роль, мальчику тогда исполнилось всего десять лет. Первую главную он сыграл в фантастическом фильме Романа Прыгунова «Индиго».

После окончания ГИТИСа Иван работал в «Студии театрального искусства» и играл в спектаклях театра Ермоловой.

Эротические сцены с Кристиной Асмус

Янковский прославился после выхода на экраны фильма «Текст», снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Иван сыграл роль сотрудника спецслужб Петра Хазина, который подкидывает главному герою наркотики и отправляет в колонию, получая за это «звездочки» на погоны.

Глуховский как автор романа считал, что роль интеллигентного студента-филолога, которого подставил силовик Петр, должен сыграть утонченный, с интеллигентной внешностью и манерами Иван, но самому актеру и режиссеру картины Климу Шипенко казалось иначе.

Одной из самых обсуждаемых стала сцена секса героя Янковского с героиней Кристины Асмус, снятая очень натуралистично.

«Да, мы снимали кадры сами. Выпили вина, чокнулись и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: „Ну давайте!“ — и уходит чай пить за дверь. И вот ты здесь, и она здесь, и надо тебе все это снимать. И вроде бы у нее муж есть там, в жизни, и он все увидит. Это стремно на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать», — рассказывал Янковский.

После выхода фильма зрители не поверили, что у Кристины и Ивана не было секса на съемках. Асмус столкнулась с критикой в свой адрес, так как на тот момент она была замужем за Гариком Харламовым. Через некоторое время после успеха киноленты актриса развелась с ним.

Критики хвалят Янковского за роли в фильме Павла Лунгина «Дама пик», который принес ему первого «Золотого орла», и в драме Юрия Быкова «Завод».

«Я к своим 32 годам работал с реально большими режиссерами. С Юрием Быковым, Лешей Нужным, Сергеем Тарамаевым и Любой Львовой, Максимом Свешниковым, Павлом Лунгиным, Владимиром Мирзоевым, Климом Шипенко, Лешей Сидоровым», — говорил Иван в интервью.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Текст», Иван Янковский

Чем мрачные «Топи» близки Янковскому

В 2021 году Янковский сыграл главного героя в психоделическом сериале по сценарию Дмитрия Глуховского «Топи». По сюжету Денис Титов, успешный московский айтишник, узнав об опухоли мозга, едет в компании друзей в чудотворный монастырь, который находится в деревне Топи. Там они сталкиваются с мистикой и странными людьми.

«В „Топи“ я играю человека, у которого есть все, что можно потрогать руками, но ничего нет за душой. Все вопросы, которые волнуют моего героя, волнуют и меня. Поиск религии, Бога, поиск себя. Сейчас мне это очень близко», — рассказывал Янковский в интервью «Снобу».

Лучшие проекты с Янковским в 2023 году

Прошлый, 2023 год оказался очень плодотворным для Янковского-младшего. Он сыграл сразу в трех громких сериальных проектах — «Плейлист волонтера», «Фишер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Первый из них рассказывает о человеке, который сначала потерялся сам, а потом начал искать с отрядом поисковиков пропавших людей.

«Тут есть очень важный библейский момент: спасая другого, можешь спасти самого себя. Обретая счастье через поиск и нахождение другого человека, ты можешь решить какие-то свои внутренние проблемы. При этом ты все время находишься на грани: это же страшная штука, когда ищешь пропавших детей и готовишь себя к худшему, что потом будешь говорить родителям, почему ты не успел», — рассказывал актер о «Плейлисте волонтера» «Кинопоиску».

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В сериале «Фишер» о маньяке, убивающем мальчиков в Подмосковье, он сыграл следователя, которого отправляют из Ростова, где он неудачно искал маньяка Чикатило, в Москву. Его герой — простой, грубый милиционер из провинции, у которого смертельно больна любимая жена. Янковский отмечал, что эта роль для него очень важная в аспекте профессионального развития.

«Слушайте, а ведь и правда, почти все это уже было. И лысый, и худой, и поломанный. Я добился того, чтобы играть другие роли. То есть я-то про себя все это знал, что могу быть человеком из Ростова и, если мне дать возможность, я покажу, на что способен. Но другие-то этого не видели. И была задача сделать так, чтобы про меня поняли: он способен. Все, теперь я могу просто существовать и искать что-то более характерное, более острое, более далекое от себя. В комедии, например, сыграть», — говорил Янковский.

С кем встречался Янковский

Об Иване часто пишут, что он так же популярен у женщин, как и его дед Олег Янковский. В юности актер встречался с Камиллой Байсаровой — дочерью бизнесмена Руслана Байсарова, бывшего мужа Кристины Орбакайте.

Позже у него был роман с Алисой Будуновой — дочкой бизнесмена Расула Будунова. Актер долгое время встречался и жил с Верой Кинчевой — дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Затем у него были отношения с Сашей Новиковой, дочерью ресторатора Аркадия Новикова, которая потом вышла замуж за рэпера Feduk.

В 2021 году на съемках фильма «Чемпион» Янковский встретил Диану Пожарскую, которая сыграла главную женскую роль. Они влюбились друг в друга не только на экране, но и в реальной жизни. Пожарская ушла от мужа-режиссера Артема Аксененко к Ивану. В 2022 году стало известно, что у Янковского и его избранницы родился сын, которого назвали в честь легендарного деда актера Олегом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Диана Пожарская и ее супруг Иван Янковский

Как Янковские ответили Никите Кологривому

В интервью блогеру Эльдару Джарахову Кологривый, сыгравший в сериале «Слово пацана» Кощея, раскритиковал коллег — молодых актеров и представителей актерских династий. По его словам, в сериале «Слово пацана», где Янковскому досталась главная роль Вовы Адидаса, настоящим был только сам Никита.

«Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. Вы это прекрасно видите в сериале — кто действительно знает, что такое эта жизнь, а кто играет, что знает эту жизнь», — заявил Кологривый.

Слова актера не остались незамеченными. Филипп Янковский заявил, что кино — это в первую очередь коллективный труд. «Но Кологривый так не считает, — сказал звезда сериала „Контейнер“. — Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме „Зеркало“. Там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти».

Иван Янковский тоже ответил Кологривому, подписав в соцсети фото с церемонии вручения «Золотого орла» словами героя Никиты Кощея из «Слова пацана». «Я тут за мою семью стою. Семья все — мне, а я все — семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли», — отметил Янковский.

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