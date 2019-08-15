https://static.news.ru/photo/36cbf2a2-bf90-11e9-9f91-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Игла» Фото: Студия Казахфильм

Кинорежиссёр Рашид Нугманов представил в день памяти лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя отреставрированную версию фильма «Игла». Показ картины, в которой главную роль играет музыкант, состоялся в киноцентре «Октябрь».

Можно сказать, что это премьера, потому что в этом качестве фильм ещё не смотрели в Москве, — цитирует Нугманова ТАСС .

Его наставник, режиссёр Сергей Соловьёв также посетил показ. По его словам, «настоящие картины не умирают, но то, что они входят в обиход жизни новых поколений — это совершенно прекрасная история».

Я с Цоем был практически не знаком и меня страшно стало удивлять, что Цой при всей его занятости стал приходить к нам на занятия [во ВГИК], и у меня возникло прекрасное ощущение, что это не случайно зашедший гость, а близкий товарищ на долгие годы, — рассказал Соловьёв.

Он также выразил уверенность, что если бы не гибель Виктора Цоя в автокатастрофе 15 августа 1990 года, он «сейчас бы очень продвинулся в кинематографе, он очень кинематографический человек, и ему очень нравилась эта жизнь, этот тип жизни».

Главный герой фильма «Игла» — Моро, возвращается в Алма-Ату и решает остановиться у своей бывшей возлюбленной Дины, не желая, чтобы родители знали о его приезде. Наблюдая за странными знакомыми девушки, персонаж Виктора Цоя понимает, что та стала наркозависимой.

В вышедшей на экраны в 1988 году картине Рашида Нугманова кроме Виктора Цоя снялись Пётр Мамонов, Александр Баширов и Марина Смирнова. Саундтреками фильма стали песни «Кино» — «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце».

Как писал News.ru, в скором времени в Петербурге будет установлен трёхметровый памятник Виктору Цою из бронзы. Музыкант запечатлён в том образе, в котором его запомнили с последнего выступления группы «Кино» 24 июня 1990 года в «Лужниках».

Певица Земфира в день смерти Виктора Цоя опубликовала свой кавер на его песню «Я посадил дерево».