Мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни

Мать французской актрисы Катрин Денёв Рене Симоно умерла в Париже 11 июля на 110-м году жизни. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на родственников покойной.

Катрин Денёв в день смерти матери находилась на Каннском кинофестивале, актриса представляла фильм «При жизни», который не участвует в конкурсной программе.

Погребение состоится в семейном склепе, — уточнили родственники покойной.

Настоящее имя матери Катрин Денёв — Рене-Жанна Денёв. Фамилию Симоно она выбрала в качестве псевдонима в честь друга своей матери — актёра, ставшего её наставником в профессии. Мать Катрин Денёв была одной из первых французских актрис, которая стала дублировать фильмы. Её голосом говорили на экране Оливия Де Хэвилланд, Джуди Гарланд, Эстер Уильямс.

После окончания Второй мировой войны Рене Симоно почти не работала, посвятив себя семье и воспитанию четырёх дочерей.

Она живёт одна дома, играет в бридж, носит очки, но сохраняет очень хороший слух и потрясающую голову. Это, несомненно, очень утешительный образ старости, — приводит Le Figaro слова Катрин Денёв о матери, сказанные ею в 2012 году.

Актриса отмечала, что это большой подвиг — вырастить четырёх детей. Катрин Денёв называла свою мать смелой женщиной, сумевшей воспитать своих детей свободными людьми.

Катрин Денёв почти два года назад перенесла ишемический инсульт. 77-летняя актриса не ведёт социальные сети. Вместо французской актрисы в Instagram это делают её поклонники. Узнав о смерти матери Денёв на 110-м году жизни, они сделали подборку семейных фото.

Большое горе и соболезнования Катрин и её семье, — написали фанаты актрисы.

Катрин Денёв получила мировую известность после роли в фильме «Шербурские зонтики» в 1964 году. С тех пор актриса сыграла роли без малого в сотне кинокартин. Ранее NEWS.ru представлял подборку лучших ролей французской актрисы.