Оператор рассказал о тяжёлых условиях на съёмках сиквелов «Матрицы»

Американский кинооператор Билл Поуп, снимавший трилогию «Матрица», рассказал о тяжёлых условиях работы над второй и третьей частями, получившими названия «Перезагрузка» и «Революция».
Кинематографист
Вачовски прочитали чёртову книгу Стэнли Кубрика, в которой говорилось: «Актёры не играют естественно, пока они не вымотаны». Так что давайте сделаем 90 дублей! Хочется откопать Стэнли Кубрика и убить его, — заявил Поуп.
Он отметил, что на съёмках было много личных проблем и конфликтов, что заметно даже на экране. По его словам, продолжительные съёмки сиквелов длиной в 276 дней «притупляли разум, душу и фильм».
Как писал NEWS.ru, актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин, чтобы продолжить съёмки фильма «Матрица-4». Производство картины было приостановлено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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