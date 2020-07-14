Оператор рассказал о тяжёлых условиях на съёмках сиквелов «Матрицы»

https://static.news.ru/photo/099c1982-c5e4-11ea-874b-fa163e074e61_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Американский кинооператор Билл Поуп, снимавший трилогию «Матрица», рассказал о тяжёлых условиях работы над второй и третьей частями, получившими названия «Перезагрузка» и «Революция».

Кинематографист рассказал в подкасте своего коллеги Роджера Дикинса под названием Team Deakins, что работа над проектами была сложной по трём причинам: давление со стороны студии, одновременные съёмки двух фильмов и метод Стэнли Кубрика.

Вачовски прочитали чёртову книгу Стэнли Кубрика, в которой говорилось: «Актёры не играют естественно, пока они не вымотаны». Так что давайте сделаем 90 дублей! Хочется откопать Стэнли Кубрика и убить его, — заявил Поуп.

Он отметил, что на съёмках было много личных проблем и конфликтов, что заметно даже на экране. По его словам, продолжительные съёмки сиквелов длиной в 276 дней «притупляли разум, душу и фильм».

Как писал NEWS.ru, актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин, чтобы продолжить съёмки фильма «Матрица-4». Производство картины было приостановлено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.