Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин для съёмок новой «Матрицы»

Актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин, чтобы продолжить съёмки фильма «Матрица 4». Производство картины было приостановлено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Издание TMZ
Съёмки картины начались в феврале 2020 года и продолжились в Берлине в марте. Позже процесс пришлось заморозить в марте.
Кинокомпания Warner Bros. заявила о планах возобновить работу над «Матрицей» в мае. Актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель, писал NEWS.ru.
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