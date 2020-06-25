Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин для съёмок новой «Матрицы»

https://static.news.ru/photo/bcfcd248-b6dd-11ea-bf97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин, чтобы продолжить съёмки фильма «Матрица 4». Производство картины было приостановлено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Издание TMZ опубликовало снимки Ривза и Мосс, исполняющих роли Нео и Тринити, на которых они прибыли на съёмочную площадку. В объектив также попал Нил Патрик Харрис.

Съёмки картины начались в феврале 2020 года и продолжились в Берлине в марте. Позже процесс пришлось заморозить в марте.

Кинокомпания Warner Bros. заявила о планах возобновить работу над «Матрицей» в мае. Актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель, писал NEWS.ru.