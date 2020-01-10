https://static.news.ru/photo/34895f58-33c0-11ea-8ded-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Белый шейх» Фото: OFI

В Москве на большие экраны выйдет отреставрированная версия дебютного фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини под названием «Белый шейх».

Чёрно-белую киноленту, обновлённую до формата 4К, покажут на итальянском языке с русскими субтитрами, сообщает «Интерфакс».

Картина рассказывает о приключениях провинциальной мечтательной девушки Ванды, оказавшейся в Риме с мужем во время медового месяца.

Фильм представлен журналом «Искусство кино» и проектом «КАРО.Арт». Показ пройдёт при поддержке итальянского Института культуры.

Как писал NEWS.ru, студия «Союзмультфильм» отреставрировала пять классических мультфильмов для показа на большом экране. Среди восстановленных картин — «Сказка о царе Салтане», «Двенадцать месяцев», «Снежная королева», «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты».