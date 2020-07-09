Новый сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» будет последним

https://static.news.ru/photo/e80a1fb0-c1c1-11ea-ab78-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Фото: Warner Bros. Television

Стриминговый сервис Netflix решил закрыть сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Четвёртый сезон шоу станет последним.

Первые серии проекта, основанного на комиксах американского автора Роберто Агирре-Сакаса, вышли в октябре 2018 года. Сериал рассказывает о 16-летней полуведьме Сабрине Спеллман, которая отказалась становиться студенткой Академии незримых искусств, чтобы продолжать вести жизнь обычного подростка.

Изначально разработанный для компании CW проект, был спин-оффом сериала «Ривердэйл», однако права на него перешли Netflix, когда платформа предложила снять для неё сразу два сезона.

Работа над «Леденящими душу приключениями Сабрины» была невероятной честью с самого первого дня. Я безмерно благодарен команде, писателям, редакторам, помощникам и всем за то, что они вложили столько любви в это шоу, — цитирует Deadline слова шоураннера проекта Роберто Агирре-Сакаса.

24 января вышел третий сезон проекта. В новых сериях Сабрина попытается вызволить своего друга Ника из ада, который пожертвовал собой ради спасения мира от апокалипсиса, писал NEWS.ru.